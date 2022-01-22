На Львівщині за добу виявлено понад 3200 хворих

За минулу добу на Львівщині виявлено найбільше хворих на коронавірусну інфекцію в Україні – 3292. Стільки хворих за добу під час останнього спалаху ще не виявляли в жодній з областей. Найбільше 20 січня виявили на Прикарпатті (2777), яке з 24 січня переходить у червону зону.

У Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецьких областях за минулу добу зафіксували меншу кількість хворих, ніж напередодні. Скажімо, в Івано-Франківській області 20 січня виявили 2777 хворих (антирекорд), 21 січня - 2447 і 22 січня - 2284.

На Львівщині захворюваність на коронавірус почала різко зростати за останній тиждень, особливо наприкінці тижня. У п’ятницю, 21 січня, в області було зафіксовано 1986 хворих, а 22 січня – вже 3292, але це ще не пік захворювання. Його очікують десь через 10-14 днів.

На минулу добу від ускладнень коронавірусу на Львівщині померло 12 хворих, більше лише у Києві - 13.

У цю хвилю значно більше хворіють на коронавірус діти. У міській дитячій лікарні Львова відкрили ковідне відділення, бо обласна дитяча лікарня «Охматдит», де досі лікували дітей з міста і області, не може прийняти усіх хворих. У міській дитячій лікарні ковідне відділення відкрили два дні тому на 30 ліжок і воно вже майже заповнене. При потреби у відділенні буде розгорнуто 100 ліжок. Серед хворих дітей багато немовлят.

Нагадаємо, на Львівщині, та й в Україні зараз циркулюють два штами – «Дельта» і «Омікрон». Штам «Омікрон» є менш агресивним у порівнянні з «Дельтою», проте через велику кількість мутацій поширюється швидше. Через це від кінця минулого року у світі загалом фіксують значний стрибок захворюваності на коронавірус: так, лише за попередню добу його діагностували понад 3,6 млн людей. Водночас кількість смертей від коронавірусу пропорційно не зросла.