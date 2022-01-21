Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п'ятницю, 21 січня, віднесла Івано-Франківську область до «червоної зони» карантину. У «червоній» зоні карантинних обмежень забороняється працювати кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос,ТРЦ та розважальним закладам, закладам культури, кінотеатрам та театрам, фітнес-клубам та спортзалам, басейнам та речовим ринкам. Обмеження почнуть діяти з 24 січня, повідомив міністр Кабміну Олег Німчинов.

«Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Область вже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин», – заявив під час брифінгу 20 січня Віктор Ляшко.

За його словами, Івано-Франківська область першою наблизилася до переходу в «червону» зону карантину, оскільки тут є критичними рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

В останні дні в області медики фіксують стрімке зростання нових випадків Covid-19. За 18 січня виявили 1575 нових випадків Covid-19, за 19 січня – 2777 хворих. Загалом від початку пандемії станом на 21 січня кількість мешканців Івано-Франківської області, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 141 714, вилікувалися – 123 299, померло – 3 183.

У «червоній» зоні карантинних обмежень забороняється працювати кафе та ресторанам, крім доставки чи на винос,ТРЦ та розважальним закладам, закладам культури, кінотеатрам та театрам, фітнес-клубам та спортзалам, басейнам та речовим ринкам. Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів вакциновані.

У «червоній зоні» також заборонено проводити будь-які масові заходи, крім офіційних спортивних подій, які можна проводити з додатковими заходами безпеки.