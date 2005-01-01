У Львові чергові бригади комунальних підприємств працюватимуть на вихідних

На вихідних, 30 грудня та 1 січня, у Львові працюватимуть чергові бригади комунальних підприємств «Львівтеплоенерго», «Залізничнетеплоенерго», «Львівводоканал», а також чергуватиме снігоприбиральна техніка шляхо-ремонтних підприємств у всіх районах міста. Про це повідомила прес-служба Львівської міськрдаи.

«ЛМКП «Львівтеплоенерго» працюватиме у звичному режимі, здійснюючи подачу гарячої води споживачам. Вразі виникнення аварійних ситуацій, а ми сподіваємося, таких не буде, їх оперативно усуватимуть. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен може туди звернутися за номером 15-85», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також цілодобово працюватиме аварійно-диспетчерська служба ЛКП «Залізничнетеплоенерго». У разі необхідності, можна звертатися за номером тел. 292-01-87.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал» у святкові та вихідні дні на підприємстві працюватимуть виробничо-технічні підрозділи, які стежитимуть за стабільною подачею водопостачання, а працівники лабораторії перевірятимуть якість питної води.

«У випадку виникнення аварійних ситуацій, їх оперативно усуватимуть чергові бригади. Телефон нашої диспетчерської працює цілодобово, тому кожен львів’янин може туди звернутися за допомогою та інформацією за номером 15-51 або 276-20-50. Інформація про аварійні відімкнення водопостачання оперативно розміщується на офіційному веб-сайті підприємства та на порталі «Гарячої лінії міста», – розповіли у відділі зв’язків з громадськістю ЛМКП «Львівводоканал».

На Новий рік та усі різдвяні свята «Гаряча лінія» у Львові працюватиме у звичному режимі – цілодобово, дзвінки опрацьовуватимуть чотири оператори. Тому мешканці впродовж свят, як і завжди, можуть отримати оперативну допомогу та повідомити про проблеми чи будь-які непередбачувані ситуації у місті.

Нагадаємо, телефонувати на короткий номер 1580 «Гарячої лінії» з мобільного можуть абоненти операторів «Vodafone», «Лайфселл» та «Київстар». Також працює окремий портал 15-80, на якому можна дізнатись актуальну інформацію від служб міста про проведення аварійних чи ремонтних робіт.