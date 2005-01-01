У Львові директора магазину електротехніки оштрафували за неукраїномовні цінники

У Львові директора магазину електротехніки «MOYO», розташованого у торговому центрі «Форум» на вул. Під Дубом, 7Б, оштрафували за те, що цінники подавалися не українською мовою. Про це повідомив громадський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці у Fаcebook.

Держпродспоживслужба зреагувала на скаргу активіста щодо порушення прав споживачів та провела наприкінці грудня 2017 року перевірку у магазині. Було встановлено, що «цінники на товари були оформлені іноземними мовами».

Відтак було порушено вимоги діючої інструкції «Про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання у підприємствах роздрібної торгівлі та закладах ресторанного господарства», затвердженої міністерством економічних зв’язків та торгівлі України від 1997 року.

Відповідь Держпродспоживслужби щодо перевірки у магазині «MOYO» у Львові

За це директора магазину притягнули до відповідальності за ст. 155 Кодексу Укрїани про адміністративні правопорушення. Вона передбачає накладення штрафу у розмірі від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або від 17 до 170 грн.