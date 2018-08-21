Відомий польський хірург оперував у Львові дітей зі складними патологіями

Професор Даріуш Патковський і дитячий хірург Андрій Дворакевич спільно оперуватимуть маленького пацієнта

Минулого тижня, з 16 по 18 серпня, в львівській обласній дитячій лікарні ОХМАТДИТ спільно з львівськими і закарпатськими хірургами консультував і оперував дітей з різними загальнохірургічними і урологічними патологіями відомий польський дитячий хірург, завідувач кафедри дитячої хірургії Вроцлавського медичного університету ім. П'ястів Шльонських, професор Даріуш Патковський. Це був вже його 15 візит до Львова.

«Під час серпневого візиту до Львова професор спільно з українськими хірургами прооперував двох дітей із рецидивними (ті, що відновилися) вродженими грижами живота та патологією сечовидільної системи (вроджений гідронефроз). Обидві операції виконувалися малоінвазивною технологією – лапароскопічно», - повідомив ZAXID.NET завідувач операційного відділення, керівник центру дитячої малоінвазивної хірургії ОХМАТДИТу Андрій Дворакевич.

Професора Даріуша Патковського добре знають і чекають його приїзду не лише мешканці Львівщини, а й усієї України. Адже дітей, що народилися з різними патологіми, є доволі багато. Є деякі вроджені патології, які, на жаль, ще не лікують в Україні, а поїхати на лікування чи операцію за кордон більшість українців не мають фінансової можливості. Тож відомі закордонні світила медицини приїжджають до Львова і оперують тут дітей з різних куточків України безкоштовно. Скажімо, у лютому 2018 року професор Даріуш Патковський вперше в Україні сформував півторамісячному маляті з Києва, яке народилося практично без стравоходу, власний орган малотравматичним способом. Операцію проводив у два етапи і двічі спеціально приїжджав до Львова, аби зробити ці операції.

Зараз, як стало відомо ZAXID.NET, зустрітися з професором у Львові дуже хоче сім’я з Одеси, в якої народилася дитинка з такою ж патологією.

Співпраця львівських хірургів з професором Даріушом Патковським триває вже 10 років

Співпраця між львівськими дитячими хірургами та професором Даріушом Патковським триває вже 10 років. Львівські лікарі слухали лекції професора на міжнародних конференціях, стажувалися у клініці Вроцлава, де він працює, а згодом запросили його до Львова.

У Львові на майстер-класи Даріуша Патковського приїжджають лікарі зі всієї України. Він ділиться новими досягненнями в малоінвазивній дитячій хірургії, спільно з львівськими і колегами з інших обалстей консультує і оперує дітей з вродженими вадами нирок, селезінки, діафрагмальними грижами, різними патологіями кишківника тощо.

Цього разу, аби перейняти досвід польського дитячого хірурга, до Львова приїхали хірурги із Закарпаття, які спільно з професором і львівськими колегами оглядали дітей, консультували, брали участь в операціях.

На приїзд у серпні Даріуша Патковського дуже очікувала сім’я з Тернополя, у 10-річного сина якої є складна вроджена патологія кишківника (хвороба Гіршпрунга). Батьки консультувалися у спеціалістів Тернополя, Львова, Києва. Оскільки думки були різні: одні пропонували вже оперувати, інші казали ще з операцією почекати, тож батьки не знали, як правильно обрати тактику лікування.

Відомий дитячий хірург з Польщі, професор Даріуш Патковський

Професор Даріуш Патковський уже давно успішно лікує і оперує дітей з такою патологією. Його запрошують у різні країни, аби він поділився досвідом лікування таких захворювань. Торік у Казахстані він провів майстер-клас для казахських колег і прооперував дитину, в якої була хвороба Гіршпрунга.

Польський хірург допоміг львівським лікарям змоделювати «дорожню карту» лікування 10-річного хлопця х Тернополя. З операцією порадив ще рік почекати і розписав чітку схему лікування, яке мало б допомогли дитині одужати. Якщо лікування не допоможе, тоді професор прооперує хлопця.

Відтепер на обстеження дітей не треба їхати за кордон - його проведуть у Львові

Даріуш Патковський приїхав до Львова з подарунком, від якого медики ОХМАТДИТу у захваті. Він подарував львівським медикам унікальне обладнання «Урофлоурометр», на якому можна проводити комплексне уродинамічне обстеження нижніх сечових шляхів (цистотонометрію, урофлоурометрію). Такі обстеження, як каже Андрій Дворакевич, дозволять суттєво поліпшити рівень надання уронефрологічної допомоги дітям.

Такого обладнання не лише у дитячих лікарнях Львівщини, а й Західної України не було. Якщо маленьким пацієнтам потрібно було провести таке обстеження, то їх скеровували у закордонні клініки. Відтепер їх проводитимуть в ОХМАТДИТі й не лише дітям Львівщини, а всієї Західної України.

Наступний візит польського професора Даріуша Патковського до Львова планується 16 листопада. Він спільно з колегою, дитячим хірургом з Чикаго проведе навчання для дитячих хірургів України з малоінвазивної дитячої хірургії. А восени, з 22 по 26 жовтня, чекає українських хірургів у Вроцлаві, і готовий поділитися досвідом лікування різних дитячих патологій.