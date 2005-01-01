У Львові діти випробували себе у ролі патрульних поліцейських

У Львові для дітей провели акцію «Різдво з копами»

У Львові у понеділок, 8 січня, поблизу Музею народної архітектури і побуту ім. Климентія Шептицького патрульні провели акцію для дітей «Різдво з копами», під час якої дозволяли випробовувати амуніцію, спецзасоби та самі патрульні автомобілі. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львова.

«На кілька годин дітям дозволили робити усе. Чисельний дитячий фан-клуб поліції випробовував на міць не лише амуніцію і спецзасоби, а й самих патрульних. Вперше патрульні не лише показували усі хитрощі патрульного автомобіля і дозволяли говорити у гучномовець та натискати усі кнопки, а й ще покататися на ньому і навіть затримувати уявного порушника», – зазначено у повідомленні.

Супроводжувалося захопливе дійство виконанням колядок, – вони лунали із гучномовців патрульних автомобілів.

«Задоволеними лишилися усі – і діти, і патрульні, і батьки», – вважають у поліції.

У Львові патрульні провели різдвяну акцію для дітей