У Львові дозволили працювати перукарням і салонам краси

Міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів у Львові. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Згідно з рішенням міської комісії ТЕБ і НС, перукарні і салони краси можуть відновити роботу з вівторка, 12 травня.

«Але, пам’ятайте, дозвіл на роботу не означає вседозволеність! Маємо зберігати здоровий глузд і не порушувати визначених протоколів», – написав Садовий у Facebook.

Міський голова також повідомив про випадок порушення правил літньому майданчику пабу «Золотий колос», що на проїзді Крива Липа. Цьому закладу заборонили працювати.

«Сьогодні ми заборонили працювати порушникам. І так буде з усіма, хто нехтує безпекою людей», –написав Садовий.

Міська комісія також вирішила відновити роботу магазинів з одягом та взуттям з п’ятниці, 15 травня. У прес-службі міської ради Львова повідомляють, що відтермінування відкриття магазинів з одягом і взуттям пов’язане із високим рівнем захворюваності у місті та неможливістю забезпечення належної дистанції між покупцями та персоналом.

«Наразі йде збільшення кількості захворювання, у тому числі тяжких випадків, що потребують госпіталізації, тому, враховуючи близький контакт покупців та персоналу, неможливо дотримуватись належного дистанціювання та вентиляції. Це — основна причина відтермінування. Коли буде зниження захворюваності, то, звичайно, треба буде все поступово відкривати. Ми можемо дозволити лиш ті сервіси, де може бути дотримання соціальної дистанції, у тому числі при обслуговуванні», – прокоментувала ситуацію завідувачка кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград.

Нагадаємо, що з 11 травня у Львові частково послабили карантин. Зокрема, у місті запрацювали літні майданчики, частина магазинів (окрім одягу та взуття), музеї під відкритим небом. В області каранитн вирішили не пом'якшувати до 15 травня. З 14 травня у Львові запрацює автокінотеатр біля стадіону «Арена Львів»