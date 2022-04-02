Через воєнний стан досі у Львові діяла повна заборона на продаж будь-якого алкоголю

У Львові дозволили продаж пива і сухого вина, але водночас посилили відповідальність за недотримання продажу алкоголю та його розпивання у громадських місцях. Такі результати зустрічі виробників пива із владою Львова.

Разом з тим за результатами зустрічей з виробниками пива — з 2 квітня дозволили продаж напоїв, які виготовлені методом бродіння без додавання етилового спирту. Таким чином дозволено також продавати сухе вино. Продаж дозволено з 12:00 до 20:00 години.

Львівська мерія звертає увагу, що продаж міцних алкогольних напоїв (із вмістом етилового спирту) досі залишається забороненим.

Вживання алкоголю у громадських місцях, на літніх майданчиках та терасах також заборонено.

Разом з тим у Львові суттєво посилили відповідальність за недотримання вимог продажу алкоголю та розпивання його в громадських місцях. Тепер порушників цих норм залучатимуть до громадських робіт. У випадку водіння автомобіля під дією алкоголю, транспорт буде вилучено для потреб Збройних Сил України. Загалом, у місті у галузі пивоваріння та дистрибуції працює 20 тисяч людей.

За рік галузь сплачує 840 млн грн податків до державного та міського бюджетів.