У Львові двоє людей отруїлись чадним газом. Їх шпиталізували у Львівську обласну клінічну лікарню.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій ЛМР, 25-річна жінка та 30-річний чоловік отруїлися у квартирі на вул. Личаківській 84 у неділю, 12 червня. Близько 5 ранку двох постраждалих доставили в обласну клінічну лікарню. Обставини отруєння встановлюють.

Як наголошують фахівці, найчастіша причина всіх отруєнь – недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.

«Притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Там, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин – тобто газові котли чи колонки – цей комин також має бути чистим. І в жодному разі в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда», – наголосили в управлінні НС.

Як повідомляють у міськраді, загалом від початку року у Львові зафіксували 31 випадок отруєння чадним газом. Постраждали 75 людей, з них 31 дитина. Трьох людей врятувати не вдалося.