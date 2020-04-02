У Львові двоє людей загинули від отруєння чадним газом

1 квітня у Львові четверо людей отруїлись чадним газом, двоє з них померли. Як повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА, випадок трапився у квартирі будинку на вул. Кондукторській, 31 близько 23:10.

Двоє мешканців померли на місці події, ще двоє у важкому стані шпиталізовані до Львівської обласної клінічної лікарні.

У міськраді ZAXID.NET уточнили, що випадок трапився у приватному будинку. Загинула жінка 1969 року народження та чоловік 1987 року народження. У важкому стані – чоловік 1940 року народження та жінка 1945 року народження.

«Основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення – через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда», — наголосили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Від початку 2020 року у Львові зафіксовано 29 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 63 особи, з них 17 – діти. Троє людей загинули. Усі випадки отруєння трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами.