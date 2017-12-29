У Львові фехтувальники-кадети схрестили зброю за путівки на чемпіонат України

Львівські спортсмени підбили підсумки року і розповіли про майбутні виклики

У Львові фехтувальники-кадети кидають виклик суперникам на чемпіонаті області. І змагаються за перепустки у наступний раунд ‒ національну першість. Зброю схрестили атлети до 17 років.

На фехтувальних доріжках киплять емоції. Учасниця турніру Анна Никлович зазначила: «Треба кудись дівати емоції, тому ми кричимо. Це допомагає».

Концентрація спортсменам дуже потрібна, адже змагаються за олімпійською системою. Поступився ‒ то зачехляєш зброю і припиняєш боротьбу. Спортсменка Софія Онищук розповіла про одну зі своїх дуелей: «Суперниця мені робила захист. Я її лякала, переходила в свою атаку і її колола. Головне, як тренер казав, контролювати свої дії».

На обласному рівні опоненти здебільшого добре знайомі. Дехто навіть тренується в одному залі. Про одну зі своїх супротивниць розповіла фехтувальниця Вероніка Пехней: «З цією дівчинкою треба виходити атаку. Треба все продумати, фехтувати з розумом».

На чемпіонат України відберуть вісьмох фехтувальників. У четвер, 11 січня, турнір фінішує командними змаганнями. А вже через тиждень найуміліші матимуть змогу показати себе на національній першості, яку прийматиме Київ.