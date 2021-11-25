У Львові марш відбувся в межах всесвітньої кампанії проти насильства

У Львові відбувся вечірній марш під гаслом «В добі немає часу для насильства». Подія відбулася в Міжнародний день боротьби проти насильства над жінками, який відзначають 25 листопада. Акцію організувала Феміністична майстерня. У Львові марш відбувся в межах всесвітньої кампанії «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства».

Акція розпочалася на площі перед Національним театром опери і балету ім. С. Крушельницької. Учасниці вийшли на марш із плакатами: «Хочу гуляти ввечері без остраху», «Годі прикривати насилля традицією», «Мій одяг це не згода», «Набридло боятися на вулиці і вдома» та пройшли центром міста скандуючи: «За безпечне місто для жінок». Акція відбулася з дотриманням протиепідемічних заходів.

«Якщо на нас нападають – це не наша провина, а відповідальність тих, хто обирає чинити насильство та інфраструктури міста, яка не сприяє безпеці. Неосвітлені вулиці, сповільнене реагування на дзвінки в поліцію, незручність міського транспорту — це все проблеми, які, за наявності політичної волі, можна вирішити доволі швидко. Ми заявляємо про своє право на місто — право пересуватися містом і вдень, і ввечері, і вночі», – повідомили організатори.

Організаторки розповіли, що вимагають від держави визнання існування гендерно зумовленого насильства – насильства, від якого потерпають переважно жінки і через те, що вони жінки. Також вони наполягають на створенні дієвих механізмів попередження та подолання насильства і захисту постраждалих жінок. А також – підписання Конвенції міжнародної організації праці №190 про викорінення насильства та домагань у світі праці. Конвенція передбачає захист жінок дорогою на роботу та з роботи, а, отже, спрямована на збільшення безпеки вечірніх і нічних вулиць.

Також вони повідомили, що за 2020 рік в Україні було зафіксовано понад 200 тисяч звернень через домашнє насильство.

Зазначимо, що львівські феміністки організовують марші за права жінок із 2009 року. В останні роки схожі акції у Львові відбувалися під посиленою охороною поліції. У 2019 році противники львівських феміністок вирішили зірвати їхній марш на Сихові.