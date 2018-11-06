У Львові фонтан «Водолій» повноцінно відновив роботу після 20 років

Сьогодні, 6 листопада, на вулиці Коперника, навпроти пам'ятника Маркіянові Шашкевичу, після капітального ремонту відновили роботу фонтана «Водолій». До цього моменту він не працював 20 років.

«У 70-их роках стіну цієї композиції облицювали пісковиком. Скульптура Водолія тут була також. Тому ми вирішили оновити фонтан: бетонну стіну зробити мінімалістичною, без декору, щоби закцентувати на скульптурі, відтінити її. А ще ‒ облаштувати підсвітку», ‒ розповіла архітекторка Ольга Криворучко.

Роботи з відновлення фонтана тривали чотири місяці. За цей час тут замінили цегляну кладку, гідроізоляцію та плитку, відремонтували чашу фонтану, зробили каналізування й освітлення. А ще встановили фотоелементи: фонтан вмикається, коли біля нього є люди, якщо ж поряд нікого немає, тоді він вимкнений. Капітальний ремонт фонтана обійшовся містові у майже 615 тисяч гривень.

фото прес-служби ЛМР

Нагадаємо, фонтан «Водолій», що розташований навпроти пам'ятника Маркіянові Шашкевичу, датують 1970-ми роками. Його авторкою є покійна львівська скульпторка Теодозія Бриж.