У Львові горів заклад швидкого харчування

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 10:099850

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Вночі 6 листопада у Львові виникла пожежа в приміщенні закладу швидкого харчування «Бургер хаус».

Вогнеборців викликали о 00:11 на вул. Джерельну, 39. Займання виникло на першому поверсі триповерхового житлового будинку, де працює заклад швидкого харчування.

Пожежа спричинили сильне задимлення. У закладі згоріли три холодильники, продукти харчування та пластикове вікно.

Причину виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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