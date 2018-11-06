У Львові горів заклад швидкого харчування
Суспільство — Орися Шиян, сьогодні, 10:099850
Вночі 6 листопада у Львові виникла пожежа в приміщенні закладу швидкого харчування «Бургер хаус».
Вогнеборців викликали о 00:11 на вул. Джерельну, 39. Займання виникло на першому поверсі триповерхового житлового будинку, де працює заклад швидкого харчування.
Пожежа спричинили сильне задимлення. У закладі згоріли три холодильники, продукти харчування та пластикове вікно.
Причину виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
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