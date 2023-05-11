14 травня у клубі Малевич виступить LAUD

14 травня у клубі Малевич виступить LAUD. Початок події о 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert Agency.

LAUD виступить у Львові в рамках туру «I am Ukrainian» / Фото організаторів

LAUD називають одним із найяскравіших та найталановитіших виконавців української поп-сцени, а сам співак уже давно став її невід’ємною частиною. Його хіти «2 дні», «Пробач», «У цю ніч», «Вигадав» стали улюбленими та очолюють музичні чарти стрімінгових платформ та вже зібрали тринадцять мільйонів переглядів відео на YouTube.

«Рецепт незабутнього вечора від LAUD – це лірика, чуттєвість, енергія, пристрасть, трішки груву та R&B. 14 травня буде унікальна можливість насолодитися незвичайним тембром артиста та красою його ліричних композицій. Ви неодмінно згадаєте, що таке приємні мурахи по тілу від улюбленої музики!» – кличуть на концерт організатори VINIL Concert Agency.

Подія у Львові відбудеться в рамках масштабного концертного туру «I am Ukrainian», який охопить десятки міст.

Квитки можна придбати за посиланням.