У Львові з концертом виступить гурт ADAM

Їх пісні створені лише для найпалкіших почуттів, а пісня «Танцюй зі мною повільно» стала улюбленим хітом усіх закоханих! Вона розірвала Tik-Tok, Youtube і Instagram, адже саме під неї знімали мільйони відео про кохання.

21 травня у Львові на !FESTrepublic виступить чуттєвий та романтичний гурт ADAM. Початок концерту о 19:00, повідомляють організатори VINIL Concert agency.

Гурт ADAM родом з Києва та створений саундпродюсером і автором пісень Мішою Клименко та його дружиною Сашею Норовою. У 2023 році вони відсвяткували 15 річницю Свого кохання. За цей час музиканти випустили вже 2 альбоми і дуже хочуть надихати інших людей своїм коханням!

Дебютний альбом ADAM «ЧЮЗМЮЗ» увійшов до 17 найкращих альбомів року за версією LiRoom у 2017 році. У 2019-му нова платівка гурту «Ронім» увійшла до топ-100 альбомів в Apple Music України.

Зараз гурт складається з п'яти музикантів:

Міша Клименко – вокал / саундпродюсер,

Саша Норова – вокал,

Андрій Гриценко – ударні,

Володимир Шариков – гітара,

Антон Посікера – бас.

«Приходь співати разом "Повільно", "Таку як є", "Танцюй Мила", "Дещо інше" і ще багато пісень про любов, разом з ADAM. Ти маєш бути тут!», – запрошують на концерт учасники гурту.

Квитки доступні за посиланням.