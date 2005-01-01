У середу, 30 травня, у Львові мотоцикліст травмувався під час зіткнення з тягачем. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

ДТП трапилась о 22:50 на вул. Шевченка. Зіткнулись сідельний тягач Volvo, яким керував 55-річний водій, та мотоцикл BMW під кермуванням 38-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи, та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.