У Львові мотоцикліст травмувався під час зіткнення з тягачем

СуспільствоЮлія Лавришин, 31 травня4150

До теми

У середу, 30 травня, у Львові мотоцикліст травмувався під час зіткнення з тягачем. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівської області.

ДТП трапилась о 22:50 на вул. Шевченка. Зіткнулись сідельний тягач Volvo, яким керував 55-річний водій, та мотоцикл BMW під кермуванням 38-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи, та був госпіталізований.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Львові скутерист врізався в КамАЗ ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук