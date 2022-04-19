На вул. Ковельській ремонтуватимуть дорожнє покриття

У Львові на два дні, 21-22 квітня, закриють для руху транспорту вул. Ковельську у зв’язку з ремонтом дорожнього покриття.

«Вул. Ковельську буде перекрито на ділянці від вул. Пластової до вул. Кукурудзяної. На цій частині вулиці будемо проводити ремонт дорожнього покриття. Просимо вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних робіт», – повідомили у вівторок, 19 квітня, у львівській мерії з посиланням на Личаківську РА.

У мерії також зазначили, що вже з середи, 19 квітня, рух вулицею буде ускладнений через підготовчі роботи.