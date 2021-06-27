У неділю, 27 червня,у Львові триває один із найбільших музичних фестивалів Європи. Його цьогоріч проводять із карантинними обмеженнями. Триває свято музики п'ять днів, останні виступи будуть у понеділок, 28 червня.

Leopolis Jazz Fest охопив три локації у центрі Львова. За три дні фестивалю на великих сценах виступили уже 16 виконавців зі своїми бендами.

На другий день фестивалю, у п'ятицю, 25 квітня, за кілька годин до початку виступів на головній сцені почалася буря, однак поціновувачів джазу гроза не спинила. «Я бачила, як дерева вириваються і просто летять мені в обличчя, але концерт вартував того, щоби приїхати. Я повернулася, просушила свій одяг феном, і...я тут!» – розповіла відвідувачка Юлія.

Одним із хедлайнерів фестивалю став британський співак, чотириразовий володар Греммі SEAL.

Музиканти приїхали до України з різних країн світу. Львів за п'ять днів побачить джазменів із США, Ізраїлю, Польщі, Польщі, Італії, Франції. Загалом подія охопить дві сотні виконавців із 18 країн світу.

«Я пройшовся старим містом сьогодні, і воно дуже красиве. Я дуже радий бути тут. Це взагалі мій перший раз в Україні. Я маю українське коріння – мої бабуся й дідусь емігрували з України до США понад сто років тому. Це красиве місто з красивими людьми. Я теж дуже радий бути тут, тут чимало історії. Особливо у Львові», – поділився враженнями про Україну Роб Кліарфілд та Ітамар Борохов.

Джаз фест – це не лише про музику, а й про душевні розмови зі світовими виконавцями. Так, наприклад, львів'яни і гості міста спілкувалися із мультиінструменталістом, продюсером і композитором Камасі Вашингтоном у камерній атмосфері.

«Для мене музика є фізичним представленням того, хто я є всередині, яким я можу ділитися з людьми. Для мене музика є єдиним чуттям, яке не можеш вимкнути. Можеш заплющити очі, затримати дихання, не торкатися нічого, а от звук...буде», – розповів мультиінструменталіст Камасі Вашингтон.

Цього року більшість відвідувачів тестували на коронавірус. І вільно й безпечно насолоджуватися музикою змогли ті, хто отримав негативний результат.

«Я дуже хотів би, щоби цей фестиваль став би початком якогось першого вільного подиху, щоби виходити потихеньку з цієї кризи. Мені здається, нам треба зробити цей фестиваль незабутнім, він десятий ювілейний», – пояснив артдиректор фестивалю Олексій Коган.

Фестиваль триватиме ще до понеділка, 28 травня, включно. Закриватимуть подію на головній сцені український Pianoboy та джазовий оркестр Лінкольн-центру на чолі з Вінтоном Марсалісом.

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