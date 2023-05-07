Гіга Дзвагнідзе був затриманий за кілька годин після вбивства

Личаківський районний суд Львова на вісім років ув'язнив Гігу Дзвагнідзе, громадянина Грузії, який у травні 2020 року вбив у Винниках рідного брата. Тоді чоловік навіть спробував врятувати брата, якого вдарив ножем у груди. Злочинець привіз пораненого чоловіка до лікарні, однак попри старання медиків, він помер.

Вбивство сталося 22 травня три роки тому. Вночі брати разом випивали і раптово почали сваритися. Старший на рік Гіга Дзвагнідзе ножем вдарив брата у груди. Ймовірно усвідомивши скоєне, він посадив стікаючого кров'ю брата в свій BMW та повіз пораненого у лікарню.

Тим часом патрулюючи вночі, поліцейські помітили, як автомобіль на шаленій швидкості проїхав повз. BMW попрямував у військовий госпіталь, а патрульні рушили за ним. Водій забіг у приймальне відділення і з криками просив допомогти людині, яку він привіз.

Попри старання лікарів, 33-річний чоловік помер від крововтрати у реанімації. Поліцейські, які також були у лікарні почали розпитувати водія авто про те, що сталося, але той помітно нервував і не міг нічого пояснити, окрім того, він був п'яний. Поліцейські вирушили з чоловіком до нього додому і там виявили багато крові. Зрозумівши, що це й є місце злочину, викликали слідчих.

Слідство тривало три роки. Засуджений своєї вини досі не визнав. Але судді Личаківського суду, розглянувши всі докази, які надали поліцейські, визнали Гігу Дзвагнідзе винним у тяжкому злочині і призначили йому 8 років ув'язнення.