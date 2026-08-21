Однією із важливих відзнак, яку минулого сезону отримали львівські музиканти, стала нагорода Latin Grammy. Її у листопаді отримав як музичний продюсер, диригент Сергій Хоровець та соліст-гітарист Рафаель Серраєт, які здійснили запис разом з Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії. «Y El Canto de Todas». Це – запис творів видатних латиноамериканських жінок-композиторок було визнано найкращим інструментальним альбомом. Престижна нагорода приїхала в Україну вперше і стала історичною подією у музичному світі.

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22 серпня оркестр під батутою Сергія Хоровця виконає твори із переможного альбому, а також і українську класику – Сюїту до балету «Сойчине крило» Анатолія Кос-Анатольського та «Фрески стародавнього Києва» Лева Колодуба.

«Лев Колодуб був моїм вчителем з інструментознавства. Розповідав не так багато, але давав можливість познайомитись зі своїми творами. Коли я відкрив ці твори перед оркестром – люди ожили! Так сподобалося грати його оркестрові сюїти, увертюри», ‒ розповів диригент концерту Сергій Хоровець.

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Спеціально для цієї події Львів знову відвідає і Рафаель Серралле.

Особливість програми полягає у поєднанні оркестру та соло гітари. Цього разу прозвучить Концерт для гітари з оркестром «Аранхуез» Хоакіно Родріго.