У Львові невідомі під виглядом дезінфекторів намагалися проникнути у квартиру літньої жінки

Дезінфекцію проводять тільки в загальних коридорах будинку, всередині квартир мешканці мають подбати про чистоту самі

Львів’ян застерігають про нові види шахрайств. Невідомі стукають у двері і просять впустити їх у квартиру під приводом проведення дезінфекції. Один такий випадок трапився з підопічною Львівського міського територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

Його директор Віталій Брославський розповів, що вранці 19 березня до літньої жінки подзвонили в двері двоє невідомих в захисних костюмах і масках. Вони пояснили, що мають доручення провести дезінфекцію у всіх квартирах.

«На щастя, наша підопічна не пішла на контакт та не відчинила двері. Наші соціальні працівники завжди розповідають підопічним, щоб не пускали до власних помешкань незнайомих осіб, а якщо стаються такі випадки — щоб негайно телефонували до соціального працівника», — розповів директор Львівського центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

У поліції ZAXID.NET зазначили, що до них не надходили виклики про проникнення у квартири під приводом дезінфекції приміщення, але мерія Львова закликає мешканців бути обережними, щоб не стати жертвами шахраїв.

«Львівська міська рада наголошує, що проводити прибирання власних помешкань із дезінфікуючими засобами варто, але це мають робити самі мешканці», — наголосили упрес-службі міськради.

Нагадаємо, для запобігання поширення епідемії коронавірусу у Львові працівників комунальних підприємств Львова та медиків перевели на посилений режим роботи. За це їх пообіцяли преміювати. Проте комунальники працюють на вулицях, тротуарах, зупинках громадського транспорту. Загальну територію довкола будинків і всередині їх мають прибирати працівники ЛКП та ОСББ.