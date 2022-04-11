У Львові шукають керівника міського управління освіти. У зацікавлених є ще 12 днів, аби надіслати свої резюме, повідомила прес-служба мерії 11 квітня. Міський голова Андрій Садовий також закликав охочих надсилати свої пропозиції, однак разом з описом бачення розвитку освіти.

До 23 квітня включно управління персоналу Львівської міськради буде приймати резюме від охочих стати керівником міського управління освіти. Мер Львова Андрій Садовий підкреслив, що у Львові має бути найкращий світовий досвід, тому наголосив, що у резюме кандидат має описати своє бачення розвитку освіти.

«Навіть в умовах війни діти мають розвиватись, бо від цього прямо залежить наше майбутнє. Найкращий світовий досвід має бути сьогодні у Львові. Це важливо і для львів’ян, і для всіх, хто мешкає тут тимчасово. Ще з 2010 року Львів займає перші місця в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання серед випускників шкіл», – наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Електронна скринька для резюме: kadry215@gmail.com. Раніше у Львові управління освіти очолювала Галина Слічна, після неї кілька років була Зоряни Довганик.