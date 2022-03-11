У 2022 році в Україні скасують Зовнішнє незалежне оцінювання, натомість його замінять іншим тестуванням. Про це у спільному телемарафоні «UAразом» повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує «Громадське».

За його словами, МОН подало законопроект, що скасовує у 2022 році ДПА, ЗНО, а також вступ за Єдиним вступним іспитом (ЄВІ) та Єдиним фаховим вступним іспитом (ЄФВІ). Цей законопроект парламент розгляне найближчим часом.

Своєю чергою, для вступників розроблять інший вид тестування, на кшталт ЗНО.

«На сьогодні вже поданий законопроект, який для учнів випускних 11-х класів скасовує ДПА лише на 2022, скасовує ЗНО, скасовує вступ за ЄВІ та ЄФВІ. Жодних іспитів в університетах не буде задля запобігання усіх виявів корупції. Механізм буде створений на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, комп’ютер не бере участі в корупційних схемах. Ми спробуємо це зробити без стресу для дітей, але без застосування механізму ЗНО на 2022», – сказав міністр.

Він також додав, що з понеділка, 14 березня, у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській і Кіровоградській областях відновлять навчання у школах. Формат навчання кожен навчальний заклад обиратиме самостійно.

Зазначимо, що батьківські комітети українських шкіл виступають проти проведення ЗНО в умовах воєнного стану. Натомість освітній омбудсмен Сергій Горбачов вважає, що ЗНО має залишитися.

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