У Львові оголосили конкурс на найгарніший внутрішній дворик

Львівська міська рада у групі «Гарячої лінія міста» у Facebook 1 червня оголосила конкурс на найкрасивіший двір міста. Про це йдеться на сторінці «Гарячої лінії», де вказано, що конкурс триватиме до 24 червня.

Участь у конкурсі можна взяти, надіславши у коментарі під дописом «Гарячої лінії міста» фото та адресу двору. Також можна долучитись до конкурсу, проголосувавши за учасника, фото якого вам сподобалось (для цього потрібно поставити лайк). Конкурс триватиме до 24 червня включно. Організатори кажуть, що найкрасивіший двір отримає приз.

Додамо, що раніше у Львові обрали найкрасивіші балкон, підвіконня та літні майданчики.