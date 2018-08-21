У Львові оголосили набір на освітній курс з міського планування та урбаністики

СуспільствоЮлія Поліковська, 21 серпня2300

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У Львові оголосили набір на освітній курс з міського планування та урбаністики
фото «Інституту міста»
У Львові запускають освітній курс з міського планування та урбаністики для студентів та активних містян

У Львові «Інститут міста» спільно із Технічним університетом німецького міста Котбус започатковують безкоштовний навчальний курс «City Makers». Студенти, службовці та активні містяни зможуть опанувати та вдосконалити знання зі сталого розвитку міста, урбаністики, просторового планування, дизайну міського середовища.

Під час навчання спільно із фахівцями-практиками зі Львова і Котбуса аналізуватимуть вплив розвитку міста на якість життя людей, напрацьовуватимуть стратегії розвитку окремих мікрорайонів, вчитимуться планувати громадські простори, досліджуватимуть мобільність тощо. Кожен етап навчання передбачає опрацювання практичних кейсів, повідомив «Інститут міста».

Цільовою аудиторією курсу є працівники місцевих адміністрацій і планувальних інститутів; випускники і студенти архітектурних, географічних, соціологічних й економічних факультетів; громадські активісти.

Навчання відбуватиметься модулями і триватиме із жовтня 2018 року до квітня 2019 року. Організатори планують відібрати 20 учасників, навчання для них відбуватиметься безкоштовно. Резюме та мотиваційний лист необхідно надіслати на електронну скриньку «Інституту міста» до 7 вересня.

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