У четвер, 13 квітня, у Львові планують завершити опалювальний сезон. Про це повідомили у Львівській міськраді та додали, що за потреби бюджетні установи – школи, садочки, лікарні – зможуть отримувати опалення на основі листів-звернень.

«З огляду на те, що спостерігаємо поступове підвищення температури, плануємо, що у четвер, 13 квітня, завершимо опалювальний сезон у Львові. Проте школи, садочки, лікарні та поліклініки зможуть отримувати тепло на основі звернень від керівників цих закладів», – повідомила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У міськраді нагадали, що завершення опалювального сезону відбувається, якщо впродовж трьох діб середньодобова температура становить більше 8 градусів тепла.