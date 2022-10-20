Долучитися до збору коштів може кожний

Львівський благодійний фонд «Крила надії» просить усіх охочих долучитися до збору коштів на комплектування аптечок для наших захисників.

«На помсту українці зібрали, на "безпеку неба" – в процесі, тож не забуваємо і про медичний захист наших бійців. Адже вони є нашим залізним куполом, щитом і навіть стіною. І допоки охоронці цієї стіни почуваються захищеними і мають для цього всі засоби, ніякі триколорні блукачі їх не здолають», – кажуть працівники Фонду.

За словами директорки Фонду Наталії Ліпської, від початку повномаштабного вторгнення їхні працівники пакують і передають аптечки нашим захисникам. Уже передали понад 10 тис. аптечок і майже 12 тис. окремо переданих складників. Але потреба є постійна, а щоб допомагати потрібні ресурси. Тому черговий збір на турнікети і термоковдри .

Перерахувати гроші на комплектування аптечок для військових можна сюди:

UAH: IBAN UA733052990000026007011001168

Для переказів з будь якої точки світу і по Україні LiqPay

Більше реквізитів за посиланням.