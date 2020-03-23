У Львові окремі вулиці знеструмлені для проведення планових ремонтів

У понеділок, 23 березня, у місті Львові заплановані відключення електроенергії для проведення ремонтних робіт. Про це повідомили у прес-службі ПрАТ «Львівобленерго».

Без електропостачання з 9:00 до 17:00 будуть:

Львів: Із 9.00 до 17.00 без електроенергії у м. Львові будуть мешканці на вулицях: Кочегарська; Талінська, 2-24; Холодна, 11-40; Шевченка, 200; Личаківська, 150-162, 177-223; Тракт Глинянський, 1-16; Колумба; Козика; Пасічна-Личаківська; Рамаданівська, 1-5; Почаївська; Заклинських; Бачинського; Липківського; Качали; Чернівецька, 2,4; Залізнична, 2-38,8/7; Коротка, 8а,11,11а; Стародубська, 3; Городоцька, 108,110; Київська, 1, 3/5, 5, 7, 7/4, 9а, 6, 4-12, 52; Чупринки, 38; Здоров'я; Левинського, 1,3,2-6; Глибока, 12,18,20,19-29; Н.Світ, 3,5,4-8; СК «Львівприлад», СК «Двіженець».

Брюховичі: Із 9:00 до 17:00 без електроенергії у смт. Брюховичі будуть вулиці Середня, Нова, Лікарська.

Винники: З 9:00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники будуть вулиці Івасюка, 1; Піддубного; Галицька, 41а; Горького; Галицька, 28-44, 39-59; Франка, 1-13.

Оперативну інформацію про час відновлення електропостачання — на веб-сайті «Львівобленерго» у веб-чаті та у розділі «Чому немає світла».