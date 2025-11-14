Через великий об’єм озера цей процес триватиме орієнтовно до кінця наступного тижня

У Львові озеро на вул. Панча почали наповнювати водою. Як повідомили у Шевченківській районній адміністрації, підрядник уже встановив усі потрібні насоси, перевірив комунікації та запустив обладнання у тестовому режимі. Після цього стартує поступове наповнення водойми. Через великий об’єм озера цей процес триватиме орієнтовно до кінця наступного тижня. Про це у п’ятницю, 14 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

«Ми отримали та встановили необхідні насоси: один основний, два дренажні та один для фільтрації. Сьогодні запускаємо їх у роботу і починаємо наповнювати озеро. Водою заповнять обидві чаші: верхню та нижню. Вода надходитиме спершу у верхню, а звідти вона перетікатиме у нижню. Насос подає близько трьох кубометрів води на годину, тому процес займе кілька днів. Воду беремо зі спеціально пробуреної свердловини глибиною 35 метрів, яку пробурили спеціально для наповнення озера», – пояснили у районній адміністрації.

За інформацією районної адміністрації, на озері також замінили мембрану, обклали плесо водойми камінням, перевірили роботу усіх мереж, зокрема електромережі, які були прокладені у минулі роки, та встановили насоси.

Дооблаштувати озеро вдалося завдяки грошам приватного інвестора ( Фото ЛМР)

Нагадаємо, у серпні цього року на вул. Панча,8-10 роботи щодо облаштування озера вдалося відновити завдяки грошам приватного інвестора – будівельної компанії «Континент», яка профінансувала продовження основних робіт із відновлення озера та благоустрою навколо нього.

Водночас виконати повний обсяг, запланований на початку, не вдасться: поза межами проєкту залишаються роботи на дитячому майданчику, тераси не матимуть первісно запланованого вигляду, можливо, не висадять і всі зелені насадження.

До слова, проєкт облаштування озера на вул. Панча став переможцем Громадського бюджету Львова у 2019 році. Далі на замовлення Шевченківської районної адміністрації ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробив проєктно-кошторисну документацію і того ж року розпочалися ремонтні роботи, що тривали до кінця 2021 року. За цей час, зокрема, зробили бетонну чашу для озера, дренаж, проклали усі комунікації, зробили настил, місток, тротуари. Однак, об’єкт не вдалося завершити через початок повномасштабної війни. Щоб зберегти вже виконані роботи від руйнування, у 2023 році провели мініконсервацію виконаних робіт, відповідно до рекомендацій ЛКП «Інститут просторового розвитку», яке розробляло проєкт.

Зазначимо, озеро на вул. Панча є штучною водоймою, що виникла у 50-80 роках минулого століття як результат меліоративної водовідвідної системи, що була першим кроком для підготовки території під забудову житлового масиву. Озеро живиться від ґрунтових та дощових вод та позбавлене природного стоку з водозбірного басейну через каналізування Клепарівського потоку у 50-80 роках. Забудова району призвела до обміління озера.