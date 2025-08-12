У Львові на вул. Панча, 8-10 розпочали підготовчі роботи з відновлення озера. Роботи вдалося відновити за гроші приватного інвестора – будівельної компанії «Континент». Вона профінансує продовження виконання основних робіт з відновлення озера і облаштування довкола нього благоустрою. Вже до кінця цього року озеро планують наповнити водою. Про це у вівторок, 12 серпня, розповіли посадовці Львівської міської ради під час брифінгу.

«У 2020 році мешканці цього району очікували, що роботи ось-ось будуть завершені, адже на початок війни 60% робіт тут вже було виконано. Та коли почалася війна, роботи зупинили, і, фактично, більше трьох років все стоїть. Сьогодні є дуже багато дискусій з приводу того, чи відновлювати, чи ні. Для розуміння, щоб все зробити так, як було передбачено проєктом, потрібно 42 млн грн. А таких коштів у нас у бюджеті нема. Адже це декілька тисяч дронів для наших військових. Тому, якщо є можливість допомогти армії – то вона у пріоритеті», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Зараз відновлювати озеро взялися за гроші інвестора.

«Ми знайшли варіант і вирішили долучити компанію, яка поряд тут будує. Ця будівельна компанія називається “Континент», – зазначив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Станом на сьогодні розпочалися роботи із розконсервації озера. Виконує їх підрядна організація ТзОВ «БК «ЗахідНеоБуд» на замовлення Шевченківської районної адміністрації.

«Зараз знімаємо геотекстиль, далі – перевіримо технічний стан усіх комунікацій – це каналізація, водопостачання, електрика. Будемо укріплювати дно озера і береги. Також тут є збудована свердловина, тому є необхідність закупити насоси і обладнати технічне приміщення для її роботи. Цього року плануємо також провести часткове озеленення довкола озера. Тобто цього року плануємо зробити найнеобхідніші роботи, щоб все ожило, і мешканці мали змогу проводити тут своє дозвілля. А реалізація всього проєкту відбуватися вже у наступні роки», – пояснила голова Шевченківської районної адміністрації Ірина Джурик.

За її словами, за відновлення озера на вул. Панча, 8-10 дуже вболівають мешканці мікрорайону. Саме вони стали ініціаторами його впорядкування, подавши заявку на участь у Громадському бюджеті Львова ще у 2019 році. Тоді за проєкт проголосувало понад 2300 мешканців Львова.

«Це озеро мого дитинства. Тут завжди дуже людно, дуже багато діток, усім тут дуже цікаво. Взимку, коли воно замерзало, то ми робили тут ковзанку. Це фактично місце, де збирався весь мікрорайон. Тому дуже шкода, що вже кілька років все стоїть і ніхто не завершує роботи. Я розумію, що війна й інші пріоритети, та мені прикро, що воно не завершене, коли вже стільки праці було вкладено. І я буду дуже-дуже тішитися, коли буду мати куди прийти з дітьми. Адже це озеро – це окраса нашого мікрорайону», – розповіла львів’янка Софія.

«Тут багато людей гуляє з дітьми. Зокрема я з маленькою дитиною. Діти бавляться просто в цьому болоті, де постійно сімття, пляшки. Тож ми хочемо, щоб тут було нарешті озеро. Щоб можна було гуляти з дітьми, відпочивати», – додала львів’янка Христина.

Нагадаємо, проєкт облаштування озера на вулиці Панча став переможцем Громадського бюджету Львова у 2019 році. Далі на замовлення Шевченківської районної адміністрації ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробив проєктно-кошторисну документацію, і цього ж року розпочалися ремонтні роботи і тривали до кінця 2021 року. За цей час зробили бетонну чашу для озера, дренаж, проклали усі комунікації, зробили настил, місток, тротуари та ін. Однак, об’єкт не вдалося завершити через початок повномасштабної війни. Щоб зберегти вже виконані роботи від руйнування, у 2023 році провели мініконсервацію виконаних робіт.