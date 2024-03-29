Участь в забігу можуть взяти дорослі і діти

Наступної суботи, 6 квітня, у Стрийському парку у Львові відбудеться благодійний забіг «Біжимо по дрони», під час якого збиратимуть гроші на дрони для ЗСУ. Про це ZAXID.NET повідомили організатори події.

Взяти участь в забігу дорослі бігуни можуть за мінімальний внесок у 450 грн. Для них підготують дистанції на 10 і 5 км та змішану естафету 4х1 км. Мінімальний внесок для дітей становить 250 грн. Для дітей буде дистанція у 500 м.

Щоб взяти участь у події, потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Кожен учасник отримає унікальну медаль за участь, а переможці на дистанціях – додаткові призи від партнерів. На всіх учасників також чекають розіграші призів:

промокодів для всіх учасників та окремих подарунків для розіграшу від магазину туристичного спорядження, одягу і взуття Gorgany;

сертифікатів для літніх походів з наметами від Клубу мандрівників «Бродячі пси»;

сертифікатів на послуги у студіях Барбершоп «Men’s Hall»;

сертифікатів на знижки від магазину брендового одягу «SoloWay»;

призів від магазину спортивного харчування RaceExpert.

А ті, хто не може бігти, можуть упродовж 6-14 квітня долучитися до події онлайн і переказати благодійний внесок на банку за посиланням. Усі зібрані під час події кошти підуть на купівлю дрону mavic 3t для 216-го батальйону, що виконує бойові завдання на Харківському напрямку.

Забіг організовують Благодійний фонд «Як ти?», біговий клуб Probig та організація RunStyle за підтримки управління спорту міськради Львова та Run with Ukraine.