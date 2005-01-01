У Львові під час футбольного матчу помер вболівальник

Серцевий напад у 49-річного вболівальника «Карпат» стався після неймовірного гола колумбійського півзахисника Хорхе Карраскаля, який вивів львівський клуб вперед 1:0.

У суботу, 31 березня, на стадіоні «Україна» під час футбольного матчу між «Карпатами» та «Чорноморцем» помер вболівальник львів'ян.

Як стало відомо ZAXID.NET, одному із уболівальників Владиславу Мельнику, 1968 року народження, знадобилася термінова лікарська допомога: у чоловіка стався інсульт ще у першому таймі, він знепритомнів. На той момент «Карпати» вигравали 1:0. Шість медиків, які були на стадіоні, намагалися надати 49-річному вболівальнику допомогу відразу ж на трибуні, а згодом і забрали у карету швидкої допомоги. Однак зі стадіону вона так і не поїхала, проводили реанімацію чоловіка на місці.

Попри старання медиків, врятувати 49-літнього чоловіка не вдалося. Після матчу стало відомо, що він помер. Відтак на стадіон одразу ж прибули правоохоронці.

«Сталася страшна трагедія – помер наш уболівальник. Безперечно, «Карпати» присвячують цю перемогу пану Владиславу. Також клуб візьме на себе усі витрати пов’язані із похороном», – запевнив віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук.

Варто додати, що на стадіон чоловік прийшов зі своїм сином. Загалом подивитись на гру «Карпат» з «Чорноморцем» прийшли близько 1200 вболівальників.

Матч був принциповим, бо обидві команди перебували у зоні вильоту з Прем'єр-ліги. В результаті «Карпати» перемогли 3:1.