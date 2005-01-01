«Карпати» у Львові перемогли «Чорноморець»

Карраскаль відзначився у цьому матчі

У суботу, 31 березня, у Львові зустрічалися аутсайдери УПЛ - львівські «Карпати» розмістилися на передостанньому місці, у той час як одеський «Чорноморець» був на самому дні. Відділяло їх лише одне очко. Відтак це була гра, де можна було не лише набрати додаткові бали собі, але й позбавити такої можливості суперника.

Попри те, що гра обіцяла бути бойовою, вболівальників на цьому матчі зібралося не так і багато, заледве 1200 осіб.

«Карпати» у цьому матчі зіштовхнулися з кадровими проблемами. По ходу гри вони лише посилилися. Дискваліфікацію відбували одразу два центральні захисники - Іван Лобай та Андрій Нестеров. Тож в захисті на їх позиціях вийшли Артем Федецький та Ніка Сандохадзе. У решті позицій на полі, Олег Бойчишин вирішив, фактично, зіграти попереднім складом, який провів доволі непогану гру в Олександрії проти місцевої команди (тоді здобути перемогу завадили невдалі індивідуальні дії окремих гравців).

Щодо «Чорноморця», то посеред тижня склад «моряків» поповнив Олександр Гладкий, який ще цього сезону захищав кольори «Карпат», і навіть забивав у ворота одеситів.

Розпочали команди доволі жваво, надовго не затримуючи м'яч поблизу своїх воріт. На початку зустрічі в «Чорноморця» було декілька небезпечних штрафних, львів'ян же відповідали активною грою за допомогою флангів.

Забити ж «Карпатам» вдалося на швидкій контратаці. Хорхе Карраскаля потужним пасом запустили вперед, та догнати м'яч колумбійцю вдалося вже на межі поля у штрафному майданчику. Здавалося, що момент на швидку атаку втрачений, адже слід очікувати, коли підтягнуться решта гравців атаки. Однак Карраскаль вирішив взяти гру на себе. Спочатку він в дотик обіграв захисника Мамаду Вагу, прокинувши йому м'яч між ніг, а після цього мало не з нульового кута пробив по воротах. М'яч пройшов між голкіпером та стійкою воріт.

Після цього команди продовжили грати в швидкісний футбол з чималою кількістю боротьби. В одному з тих епізодів травму отримав Ніка Сандохадзе. Поле він покинув на ношах медиків. У запасі з «Карпат» був лише один захисник - лівий оборонець Орест Лебеденко. Тож йому довелося вийти на поле, Олексію Гуцуляку грати більше в центрі захисту, і нижче опускатися опорнику Назару Вербному.

Коли б здавалося команди вже підуть на перерву, адже минали дві хвилини, які арбітр Катерина Монзуль додала до першого тайму, Іван Бобко отримав пас на хід. Першим на м'ячі був воротар Олексій Шевченко. Однак в цьому моменті, попри те, що голкіпер впіймав м'яч, зіграв ногами у гравця суперника. Монзуль вказала на 11-метрову позначку, і Третьяков чітко реалізував пенальті. Під час суперечок з суддею у цьому моменті жовту картку отримав Артем Федецький. Для нього це стало 11 попередження в сезон за 19 матчів.

Попри гол у роздягальну, у другому таймі «Карпати» вийшли й надалі націлені на боротьбу. І вже за шість хвилин після поновлення гри знову вийшли вперед. Франчіско ді Франко віддав розрізний пас на Мар'яна Шведа, і гравець переграв в дотик Дмитро Безрука.

У середині другого тайму на сім хвилин гравець одеситів Артем Чорній отримав дві жовті картки, тож на 72 хвилині залишив свою команду у меншості.

Забити третій гол, щоб перемога виглядала більш впевнено і не було небезпеки наприкінці матчу пропустити гол і зіграти у нічию, «Карпатам» вдалося завдяки Катрієлю Санчесу. Гравець вийшов на поле на 71 хвилині, замінивши Шведа, у першій же атаці з хорошої нагоди пробив повз рамку воріт. Однак на 84 хвилині після подачі з кутового він виграв верхову боротьбу. Після його удару м'яч потрапив у стійку воріт. Та гравець не виключився з епізоду, догравши його до кінця. Тож саме він першим опинився на добиванні, відправивши м'яч у ворота. Згодом Санчес змарнує ще одну нагоду.

Відтак «Карпати» переривають серію із п'яти матчів без перемог, і вдруге у сезоні забивають три голи за одну гру (попередній раз таке було у матчі зі «Сталлю»).

Окрім того львів'яни набирають 23 очки і тимчасово вибираються на 9 місце. Правда решта команд - «Зірка» та «Сталь» свою матчі ще не зіграли.

Карпати - Чорноморець 3:1

Голи: Карраскаль, 21, Швед, 51, Санчес, 84, - Третьяков, 45+4

Вилучення: Чорній, 72