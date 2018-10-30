У Львові під час сімейного конфлікту 21-річний син ножем убив батька

21-річний син ударив 42-річного батька ножем у груди, чоловік помер на місці події

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 18:128110

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У Львові під час сімейного конфлікту 21-річний син ножем убив батька
фото Володимира Садового
Подія сталася у Львові на вул. Лінкольна

У вівторок, 30 жовтня, під час сімейного конфлікту 21-річний син убив свого батька. Подія сталася у Львові на вул. Лінкольна.

«О 13:23 в поліцію зателефонувала жінка та повідомила, що внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень помер її чоловік», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці попередньо встановили, що між 42-річним львів’янином та його 21-річним сином виник конфлікт, під час якого останній вдарив батька ножем у груди. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Медикам не вдалося врятувати чоловіка.

Зі слів мешканців, чоловік зловживав алкоголем, а також був справжнім тираном у сім’ї.

21-річного сина загиблого затримали. На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115.

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