Ярина Шумська – відома перформерка, художниця, викладачка ЛНАМ

У Львові 15-17-літніх підлітків запрошують у творчому форматі розповісти про свій досвід переживання війни та непевності, а також опанувати тривожність через практики перформансу.

Перформерка, художниця, викладачка ЛНАМ Ярина Шумська впродовж двох тижнів працюватиме з групою з десяти учасників та учасниць, а наприкінці червня плануються фінальні покази у публічному просторі.

«Підлітки – це ті, кому завтра будувати наш світ. Сьогодні вони ще нібито обмежені своїм віком у юридичному праві впливати на політику, соціальне життя тощо. Але ми впевнені – молодь має що сказати. І можливо, саме мистецтво може стати тим майданчиком, на якому їм буде комфортно висловлюватися», – вважає художниця.

«Покажи себе» (Рerform yourself) – експериментальний мистецький проект для розширення можливостей українських підлітків (новоприбулих та місцевих), які виростали в умовах пандемії та загострення війни, і впродовж останніх років були і є обмежені у можливостях для самореалізації.

У межах проекту творча група з 10 підлітків з різних міст України спільно з перформеркою Яриною Шумською познайомиться з перформативними та учасницькими практиками, їх інструментами та можливостями. У роботі їй допомогатимуть фасилітатори (ті, що полегшують виконання завдання), закордонні колеги та психолог. Робота розпочнеться із спільних розмовних сесій, обговорення проблем, думок та актуальних ідей учасників. Як вони бачать і сприймають теперішнє? Що хотіли би сказати світові і собі на порозі свого майбутнього? Учасники досліджуватимуть власну фізичну присутність у просторі, відношення до часу та зв’язку з об’єктом, працюючи зі спогадами, покладаючись на власні ідеї, досвід та інтереси. За підсумками проєкту планується публікація текстів з методологічними порадами для подібної роботи, а також документація проекту та підсумкових перформансів.

Участь у проекті безкоштовна, але потрібно зареєструватися.

Навчання відбуватиметься 8-9 та 15-25 червня у палаці імені Гната Хоткевича. 28–30 червня заплановані підсумкові покази перформансів.