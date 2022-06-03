Україну в конкурсній програмі представляє фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке»

Стартував 9-й міжнародний кінофестиваль для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Цього року безкоштовні покази тривають онлайн на території України та Польщі. Фестиваль відбудеться з 3 до 12 червня.

Фестиваль 9 років поспіль знайомить українських дітей із новими європейськими стрічками та світовою кінокласикою, а також відкриває нові таланти. Для безпеки й доступності фестиваль цього року проходить в онлайн-форматі. Переглянути фільми можна на сайті на території України, а також Польщі, яка прийняла найбільше тимчасово переміщених українців. Після кожного перегляду глядачі та глядачки мають змогу оцінити побачене, і на основі цих голосів буде обраний переможець фестивалю.

Фільмом-відкриттям стала французька анімація «Принцеса драконів». Головна героїня –дівчинка, яка зростала у родині драконів. Коли вона опиняється у світі людей, він видається їй абсолютно новим та незвичним. Картина буде доступна для перегляду впродовж перших трьох днів фестивалю – з 3 до 5 червня. Решта програми буде доступна протягом усього фестивалю.

Україну в конкурсній програмі «Чілдрен Кінофесту» представляє пригодницьке фентезі «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке», зняте за мотивами казки Сашка Лірника.

Ще один фільм у жанрі фентезі – «Неллі Рапп –мисливиця на монстрів» зі Швеції.

Є у програмі й фантастика – нідерланська стрічка «Місія Нови» про подорож у часі й порятунок світу від екологічної катастрофи. Аргентинська драма «Дельфін» розповідає про хлопчика, який мрії грати в оркестрі.

Також у програму увійшли комедії: австрійсько-німецька картина «Францові історії» та «Мій тато – сосиска» спільного виробництва Бельгії, Нідерландів і Німеччини.

Добірку епізодів «Крота» покажуть до 65-річчя знаменитого мультсеріалу

Поза конкурсом покажуть класичні анімаційні фільми: спеціальну добірку епізодів «Крота» до 65-річчя знаменитого чеського мультсеріалу.

За традицією на фестивалі продемонструють йминулорічного переможця – пригодницьку стрічку «Полі» спільного виробництва Франції та Бельгії. Картина розповідає про пригоди двох друзів – дівчинки та поні, якого вона звільняє від життя в неволі.

Вшосте в межах Чілдрен Кінофесту відбудеться конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми. Переможців обере журі, до складу якого увійшли режисерка Катерина Горностай, акторка Оксана Черкашина та режисер Антоніо Лукіч. Шляхом глядацького голосування буде також обраний лауреат Призу глядацьких симпатій. Добірка фіналістів конкурсу буде доступна для перегляду в усьому світі.

Організатором фестивалю є компанія Arthouse Traffic.