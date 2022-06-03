Дмитра «Ореста» Козацького називають «очима "Азовсталі"»

У Львові відбудеться фотовиставка «100 днів війни», під час якої збиратимуть кошти для ЗСУ. Вона триватиме 6-7 червня з 14:00 до 20:00 на вул. Шевченка, 17 (благодійний фонд «Рада»).

На виставці можна буде побачити твори керівника прес-служби фотокореспондента полку «Азов» Дмитра Козацького та фотокореспондента Юрія Вереса.

Також відбудеться благодійний концерт-аукціон в ресторані «Грушевський cinema&jazz», де пройде збір коштів.

Нагадаємо, Дмитра «Ореста» Козацького називають «очима "Азовсталі"». 26-річний Дмитро родом із міста Малин на Житомирщині. Зі школи захоплювався фотографією і мріяв стати військовим журналістом. Паралельно зі службою в полку «Азов» він навчається на політолога в Національному університеті «Острозька академія». Його фотографії уже облетіли весь світ. Саме він є авторомлегендарної уже фотографії «Світло переможе».

Фотограф, який зараз, імовірно, перебуває у російському полоні разом з іншими захисниками Маріуполя, здобув одну з головних відзнак для журналістів у Польщі –Grand Press 2022.

«Ми віримо, що цей диплом Дмитро отримає особисто від нас під час конкурсу наступного року. Чекаємо на нього, живого та здорового», – сказала під час церемонії нагородження президент Grand Press Foundation Вероніка Міровська

Юрій Верес народився у Києві. Є музикантом гурту «Кам'яний Гість». У 2019 році почав активно займатися фотографією.

Від початку широкомасштабної війни в Україні їздить зруйнованими населеними пунктами та фіксує наслідки російської збройної агресії проти України. У квітні 2022 року в Литві пройшла перша виставка фотографій Юрія Вереса, на яких відображено масштаби руйнувань об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків тощо.

Юрій Верес є онуком художниці Ганни Верес, роботи якої були знищені ворожим снарядом, що 25 лютого 2022 року поцілив у дах Іванківського історико-краєзнавчого музею.