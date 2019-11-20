У Львові планують суттєво збільшити вартість паркування

На майданчиках для паркування у Львові тарифи пропонують збільшити вдвічі

У Львові пропонують удвічі збільшити тарифи на паркування та затвердити нові паркувальні зони. Проект відповідної ухвали опублікований на сайті Львівської міської ради і його уже розглянула профільна депутатська комісія. Проект наразі не схвалили через зауваження кількох членів комісії і відправили на доопрацювання. Суперечки серед депутатів викликала пропозиція такого різкого збільшення тарифів, хоча загалом майже усі згодні, що вартість години паркування треба піднімати – питання на скільки.

Проект ухвали про запровадження нових тарифів та поділ Львова на 5 зон паркування розглядали 19 листопада на профільній депутатській комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики. У розробленому департаментом економічного розвитку ЛМР та управлінням транспорту ЛМР проекті ухвали пропонують поділити місто на п'ять зон паркування замість двох, встановивши при цьому різні тарифи. Загалом вартість години паркування пропонують збільшити вдвічі.

Перша зона паркування охопить територію старого міста. Зараз тут працює два види паркінгів: відкриті (пл. Міцкевича, вул. Гавришкевича та вул. Підвальна) та закриті (вул. Валова та вул. Театральна). Якщо зараз на відкритих паркінгах вартість стоянки за годину становить 15 грн, то її пропонують підняти до 30 грн. Натомість у закритих паркінгах вартість зросте з 20 грн до 40 грн.

У другій зоні паркування (5-15 хвилин до центру) пропонують встановити тариф 25 грн за годину стоянки замість 5 грн. У третій зоні, яка охоплює більшість міської забудови до 1939 року, планують встановити тариф 15 грн.

Карта нових зон паркування, які планують впровадити у Львові (перша зона паркування промаркована на карті помаранчевим кольором, друга — синім, третя — коричневим. Четверта зона — це територія міста поза третьою зоною до межі міста, а п'ята зона — це паркінги на території головного вокзалу та аеропорту)

Четвертою зоною паркування буде вважатися решта території міста, де вартість паркування становитиме 5 грн. А п’ятою зоною пропонують зробити паркінги біля аеропорту «Львів» та головного залізничного вокзалу. Тут за годину паркування доведеться заплатити 40 грн.

Вартість паркування зросте і на майданчиках для туристичного транспорту – з 50 грн до 80 грн за годину. При цьому мешканці центральної частини місця у вихідні, святкові та з 19:00 до 8:00 у будні дні надалі матимуть право на безкоштовне паркування.

Проект ухвали про запровадження нових тарифів та поділ Львова на п'ять зон паркування розглядали 19 листопада на профільній депутатській комісії інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики. Під час обговорення цього питання члени депутатської комісії заявили, що їм не вистачає обґрунтування введення нових тарифів. Відтак за проект ухвали проголосували лише двоє членів комісії з десяти, проти висловився один, а більшість проголосували за перенесення цього питання.

Під час наступного засідання інженерної комісії доопрацьований проект цієї ухвали знову розглянуть, після чого винесуть на сесію.

Зазначимо, що ЛКП «Львівавтодор», яке обслуговує львівські паркінги, надає можливість придбати абонементи на паркування. Їх вартість наразі підвищувати не планують.