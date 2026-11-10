Міністр промисловості Чехії Карел Гавлічек очолив бізнес-делегацію в Україну

Для підтримки чеських підприємців, які ведуть бізнес з Україною, уряд Чехії хоче відкрити у Львові представництво агентства CzechBusiness. Очікується, що воно запрацює в січні 2027 року. Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Чеської Республіки Карел Гавлічек в інтерв’ю агентству «Укрінформ».

«Ми очікуємо, що з січня 2027 року у Львові працюватиме постійний представник агентства CzechBusiness. Таким чином, чеські компанії отримають додаткові прямі контакти на місці. Посилення цієї роботи ми готуємо у співпраці з підприємницькими об'єднаннями й хочемо, щоб вона була продовженням діяльності наших дипломатичних представництв», – сказав Карел Гавлічек.

Чеському бізнесу, пояснив він, потрібні добре обізнані з місцевим середовищем люди, які допомагатимуть знайти партнерів та супроводжувати домовленості на всіх етапах співпраці.

Додамо, що Чехія та Україна також співпрацюють в межах чесько-української міжурядової комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Окрім того, уряд Чехії посилив інструменти фінансової підтримки чеських компаній, які ведуть бізнес з Україною.

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Карел Гавлічек очолює бізнес-делегацію, до якої увійшли близько 50-ти чеських компаній, що 10 листопада розпочала візит в Україну. Під час візиту зустрічі з політиками та переговори.

Довідково. CzechBusiness – це державне агентство Чеської Республіки, створене 1 серпня 2026 року, що об'єднало дві ключові інституції: CzechTrade (підтримка торгівлі та експорту) та CzechInvest (залучення інвестицій та робота зі стартапами). Агентство пропонує єдиний контактний центр для компаній у Празі та в регіонах, де можна отримати комплексні послуги.