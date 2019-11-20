У Львові покажуть найкращі українські фільми останніх років

Із 21 до 24 листопада мистецька формація Wiz-Art проведе у Львові Дні українського кіно. Не є таємницею, що часто нові українські фільми так мало часу перебувають у прокаті, тож далеко не всі встигають їх подивитись. Тепер можна уважно прочитати програму та заповнити кіноглядацькі білі плями. Також додатковим бонусом стане те, що після показу можна буде поспілкуватись з їх творцями.

Усі покази відбудуться у кінотеатрі «Коперник». Вартість квитків – 50 гривень (для студентів – 30 гривень, для пенсіонерів та ветеранів – вхід вільний).

«Дні українського кіно для нас мають два виміри: перший пов'язаний із ревізією українських фільмів, які ми вважаємо вартими перегляду та акцентуванням на їхній актуальності. Вважаємо проблемним те, що ці фільми в прокаті були обмежено, а то й взагалі не були. На Днях глядачі матимуть змогу не тільки переглянути ці фільми, а й по рефлексувати і обговорити їх творчими командами чи експертами. Другий вимір пов'язаний із локацією проведення та соціальною складовою – ми вважаємо, що «Коперник» має повноцінно функціонувати, тоді як більше року він стоїть закритий. Це наше нагадування про існування цього кінотеатру», – вважає організаторка Днів українського кіно, креативна директорка Wiz-Art Ольга Райтер.

Програма Днів українського кіно

21 листопада, четвер, 18:30

«Рівень чорного»

Реж.: Валентин Васянович, 2017 р.

Фільм був претендентом від України на премію «Оскар». Головні ролі у фільмі «Рівень чорного» зіграли Костянтин Мохнач та Катерина Молчанова. У фільмі поєднується ігрове та документальне кіно. Фотограф Костя на порозі 50-річчя розуміє, що все та всі, кого він любив, втрачені для нього.

Валентин Васянович є режисером фільмів «Присмерк», «Креденс», а також оператором та продюсером фільму Мирослава Слабошпицького «Плем’я». А зараз його нова картина «Атлантида» збирає нагороди на кінофестивалях по всьому світу.



21 листопада, четвер, 21:00

«Сильніше, ніж зброя»

Реж.: Володимир Тихий, Юлія Гонтарук, Роман Любий, 2014 р.

Над фільмом працювали кінематографісти і волонтери з об’єднання «Вавилон'13», які знімали події на Майдані.

«"Сильніше, ніж зброя" – це наша з вами історія, яка обпалює серця. Згадуючи події та людей, які з часів Євромайдану до війни на сході будують нову Україну. "Сильніше, ніж зброя" показує еволюцію українських реалій від стихійної спроби захоплення Адміністрації президента 1 грудня до кривавих боїв у руїнах донецького аеропорту. Він надасть глядачеві можливість заново відчути піднесення і розпач як Майдану, так і війни на сході України», - йдеться у повідомленні об’єднання.

Об'єднання «Вавилон'13» утворилося у 2013 року під час подій на Майдані. До нього увійшли кінорежисери Володимир Тихий, Іван Сауткін, Крістіан Жерєгі, Лариса Артюгіна, Роман Любий, Юлія Гонтарук, Юлія Шашкова, Олександра Чупріна та інші й кінооператори Юрій Грузінов, Ярослав Пілунський, Андрій Котляр, Ігор Іванько, Євген Козеко, Юрій Дунай, Ілля Єгоров, Олександр Стеценко та інші.

Цей унікальний жанр існує на межі репортажу та мистецтва. Відзнятий матеріал з одного боку стає свідчинями у розслідуваннях, з другого викладені в мережу фрагменти є повноцінними фільмами, з художнім концептом та зрозумілим авторським меседжем. Численні кроткометражні фільми можна складати, як пазли.

22 листопада, п'ятниця, 18:30

«Домашні ігри»

Реж.: Аліса Коваленко, 2018 р.

Історія Аліни, 20-річної дівчини з бідної київської родини, яка має шанс вирватися з нетрів життя завдяки футболу. Юна спортсменка на піку своєї кар’єри. Вона очікує на запрошення до національної збірної України. Але життя приготувало для неї випробування: мама дівчини помирає, залишивши на неї молодших брата та сестру. Аліна мусить зробити вибір: футбол або сім’я.

Фільм встиг помандрувати кінофестивалями та здобути дуже багато нагород.

23 листопада, субота, 17:00

«Божественні»

Реж.: Роман Бордун, 2019 р.

Головні герої фільму – люди, що живуть у Києві, Одесі, Львові. Їхня реальність багатошарова та неприкрашена, позбавлена однозначних абсолютних трактувань добра і зла, гуманності і жорстокості, милосердя і байдужості. Ця історія – калейдоскоп, в окулярі якого усі ми: праведні, нещадні, смішні, наївні. Чесні.

23 листопада, субота, 19:00

«Донбас»

Реж.: Сергій Лозниця, 2018 р.

Фільм (на головному фото), що розповідає про російсько-українську війну, складається з 13-ти епізодів, які об’єднує спільний простір. Вони ніби випливають один з одного, створюючи фільм-подорож не лише по фейкових республіках, а й жанрами. Сам Лозниця називає свій фільм мандрами між комедією абсурду та трагедією абсурду. Він показує реальні історії (в основі кожного епізоду – саме факти, які відбувалися насправді) ніби у кривому дзеркалі. Гротескні кадри змінюються такими, від яких стає просто фізично боляче.

Фільм «Донбас» знято у ко-продукції України, Німеччини, Нідерландів, Франції та Румунії. Проект картини став одним з переможців восьмого конкурсного відбору Держкіно. У фільмі знялися Тамара Яценко, Людмила Смородина, Олеся Жураковська, Борис Каморзін, Сергій Рускін, Наталія Бузко, Георгій Далієв та інші.

Прем’єра фільму відбулась на Каннському фестивалі, де картина отримала приз за режисури у програмі «Особливий погляд». Також картина була претендентом від України на премію «Оскар».

24 листопада, неділя, 17:00

«Дике поле»

Реж.: Ярослав Лодигін, 2018 р.

Фільм знято за мотивами роману Сергія Жадана «Ворошиловград». Герман змушений повернутися у своє рідне містечко на Донбасі. Його старший брат зник, і тепер герою доведеться захистити сімейний бізнес – стару бензоколонку.

24 листопада, неділя, 20:00

«Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго»

Реж.: Надія Парфан, 2019 р.

Перший повнометражний фільм Надії Парфан «Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго» може стати посібником по тому, як знімати про «комуналку» не репортаж, а художній (хоч і документальний) фільм. І це не перебільшення. Адже від назви й до фінальних титрів режисерка вибудовує абсолютно струнку, цілковито особисту та дуже зрозумілу історію.

Іван Васильович багато років очолює профспілку комунального підприємства Івано-Франкіськтеплокомуненерго. Його opus magnum –профспілковий хор, у якому співають диспетчери, ремонтники, слюсарі, бухгалтери. Голова профспілки пишається творчими здобутками комунальників, але керується принципом «спочатку людям тепло – а вже потім співати». Опалювальний сезон вносить корективи у графік репетицій. Трудовий колектив намагається полагодити застарілі комунікації, поки розгнівані споживачі штурмують гарячу лінію. Чи зігріє холодну батарею українська народна пісня?

Нагадаємо також, що добігає кінця прокат цьогорічного претендента на «Оскар» від України, фільм Нарімана Алієва «Додому». Його ще можна встигнути побачити на великому екрані.