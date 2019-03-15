У Львові покажуть один із найкращих фільмів Берлінале

Кадр з фільму «Обличчя»

У «Кінопалаці» лише один тиждень показуватимуть торішню польську стрічку Малгожати Шумовської «Обличчя». Цей фільм отримав на Берлінському кінофестивалі Гран-прі, другу за значенням після «Золотого ведмедя» нагороду.

Малгожата Шумовська у світовому кіно – особа відома. Кожна її картина є протестами проти певних соціальних табу, стереотипів та консервативних поглядів. Але якщо раніше вона знімала переважно у жанрі драми («З ім’я», «Вони», «Тіло»), то її найновіший фільм, «Обличчя», є сатирою. На те, що відбувається у сьогоднішній Польщі, зокрема.

Головний герой фільму, веселий та привабливий Яцек (його зіграв Матеуш Косьцюкевич, чоловік режисерки), який живе в польській глибинці, любить музику, свою собаку та дівчину Дагмару (Малгожата Гороль). Разом вони планують втекти до великого міста. У містечку вирішили звести найбільшу у світі статую Ісуса Христа. Яцек працює на цьому будівництві, але через нещасний випадок він втрачає обличчя. Лікарі роблять йому першу у Польщі трансплантацію чужого обличчя. Колишній красень перетворюється в очах оточуючих на потвору.

Малгожата Шумовська

«Я знімаю фільми про те, що ненавиджу у Польщі. Це глибоко вкорінений католицизм, лицемірство, відсутність толерантності та консерватизм. Все це є у всіх моїх фільмах, але насправді в «Обличчі» ці проблеми найбільш концентровані. Я бачу, що відбувається в Польщі, мене це турбує, мені боляче від цього, але якщо б я говорила про це серйозно, ніхто б не став мене слухати. Отже, я вибираю чорний гумор», – розповіла про свій фільм режисерка під час кінофестивалю у Берліні.

Гумор гумором, але статуя справді височіє в одному із польських сіл, а пересадка обличчя теж не є вигаданим фактом. Такий щільний сплав кінематографічної вигадки, художнього узагальнення та реальності робить усі фільми Шумовської довершеними.

Кадр з фільму «Обличчя»

Щодо «Обличчя», то тут до цього коктейлю додається ще й сарказм. До того ж, те, що відбувається у фільмі, на жаль, дуже легко уявити собі і на нашому ґрунті. Так що на цю картину точно варто піти у кіно.