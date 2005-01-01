У Львові поліцейські затримали чоловіка за вчинення розбійного нападу

У Львові у Сихівський відділ поліції 14 грудня звернулася 57-річна жінка і повідомила, що уранці, коли вона йшла на роботу, на вул. Трильовського на неї здійснив напад невідомий чоловік. Правоохоронці затримали зловмисника, повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Під час нападу він заподіяв жінці тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у неї закритий перелом плечової кістки.

Нападник відібрав у потерпілої сумку, де були документи, мобільний телефон та понад 20 тис. гривень готівки. Загальна сума збитків склала майже 24 тис. грн.

За фактом було відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій), що карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Працівники поліції встановили, що до вчинення злочину причетний 39-річний мешканець Львова. Його затримали, та вилучили у нього викрадений мобільний телефон.

Оскільки чоловік під час затримання чинив опір працівникам поліції, то його дії кваліфікують і за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.