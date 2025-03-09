Тарас Левків помер на 85 році життя

У неділю, 9 березня, помер митець Тарас Левків. Про це повідомив галерист і мистецький куратор Павло Гудімов.

«Сьогодні пішов з життя Тарас Левків – видатний художник-кераміст, людина з особливим баченням світу та неспинною фантазією. Викладач від Бога. Дуже сумно, що доводиться прощатись з епохою, яка подарувала нам художників, які вивели нас на дорогу сучасного мистецтва», – зазначив Павло Гудімов.

Тарас Левків народився 25 червня 1940 року на Тернопільщині. Закінчив художнє училище (тепер – коледж імені Труша) та Львівську академію мистецтв. У 1972 році був першим представником від України на бієнале у Валлорісі (Франція). Мав численні виставки за кордоном та в Україні.

Левків працював на стику сучасного мистецтва та традиційного народного промислу – гончарства. Займався художньою керамікою, графікою. Працював завідувачем відділу художньої кераміки Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Труша.

Роботи Тараса Левківа на виставці в Ya Gallery (фото галереї)

«Тарас Левків – людина, що виходить на грані нового досвіду, переступає та перевершує традиційні схеми. Мистецтво і технологія – ось два кити, на яких вибудовується його творча практика. Графіка, скульптура, кераміка, інтарсія тісно переплітаються із заглибленнями в фізику, хімію та послідовність роботи з новими матеріалами», – розповідали про нього в Ya Gallery Lviv, де 2021 року була виставка «Тарас Левків. Лабораторія» .