Роману Садловському було 56 років

У Львові на 57-му році життя помер Роман Садловський, український поет та графік, учасник літературного угруповання «ЛуГоСад». Роман Садловський помер після тривалої хвороби. Про це повідомила на Facebook дружина його брата Юрія Маріанна Венцек-Садловська.

Роман Садловський народився 30 жовтня 1964 року у Львові, закінчив Львівську середню школу № 33 (1981) та філологічний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1986). Працював викладачем у системі профтехосвіти, на бібліотечній роботі.

Автор поетичної збірки «Зимівля» (1996, 2007), книжок візуальної поезії «Сонні сонця» (1996), «Два вікна» (1999). Працював у галузі поезографіки. Належить до літературних груп «Лугосад», «Наукове і мистецьке братство зорослова». Брат літературознавця й перекладача Юрія Садловського, який помер у 2018 році.

Роман Садловський входив до поетичного угруповання «ЛуГоСад», заснованого у 1984 році львівськими поетами Іваном Лучуком, Назаром Гончаром (помер у 2009 році) та Романом Садловським. У 1986 роціц вони видали у самвидаві альманахи ЛуГоСад І і ЛуГоСад II, а також збірки Гончара «Усміхнений Елегіон» та Садловського «Антологія».

Родина повідомляє, що через локдаун чин поховання відбудеться тільки в присутності найближчих.