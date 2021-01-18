Видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року у Києві

На Личаківському кладовищі 18 січня почали встановлювати пам’ятник композитору Мирославу Скорику. Меморіал на місці його поховання планують завершити до річниці смерті.

Як інформує прес-служба ЛОДА, проект ініціювала дружина Мирослава Скорика Адріана і підтримала облдержадміністрація. У 2020 році з обласного бюджету на це виділили 700 тис. грн, а загалом він коштуватиме майже удвічі більше. Згідно з проектом, на могилі Мирослава Скорика встановлять пам’ятник зі скульптурою «Плакальниця» та бронзовий барельєф композитора.

«Це зажурена дівчина, яка тужить та плаче, бо митець покинув цей світ. Схожий образ можна побачити на могилі видатного композитора Фредеріка Шопена на одному із найвідоміших кладовищ Парижа – Пер-Лашезі. Саме на могилі цього композитора за рік до смерті був Мирослав Скорик з дружиною. Йому дуже сподобався цей меморіал, тому вирішили відтворити цей образ», – зазначив керівник проекту Зіновій Юпин.

Станом на зараз уже встановили постамент та виготовили необхідні елементи з вапняку, невдовзі почнуть виготовляти модель «Плакальниці» та барельєф.

Тендер на будівництво пам’ятника ЛОДА оголосила на початку листопада 2020 року, у результаті перемогу отримав ФОП Орест Дума, який займається організацією поховань та суміжними послугами.

Як інформував ZAXID.NET, видатний український композитор Мирослав Скорик помер 1 червня 2020 року у Києві на 82 році життя. 3 червня з ним попрощалися в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, 4 червня – у соборі Святого Юра у Львові, відтак 5 червня його поховали на Личаківському цвинтарі.

Мирослав Скорик – народний артист України, лауреат премії ім. Тараса Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006-2010 роках, художній керівник Київської опери (2011-2016). 2004 року Мирославу Скорику присвоїли звання «Львів’янин року», а 2008 – Героя України.

Після смерті композитора його ім’я присвоїли Львівській національній філармонії. Під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський анонсував заснування державної премії імені Мирослава Скорика за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва.