20 червня спортсменці виповнилося 78 років

У вівторок, 20 серпня, у Львові померла видатна львівська лучниця, чемпіонка Європи і світу зі стрільби з лука Тетяна Образцова. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету у Львівській області.

У червні заслуженій тренерці виповнилося 78 років. Причина смерті не повідомляється.

Що відомо про Тетяну Образцову

У 1969 році спортсменка стала чемпіонкою світу на змаганнях у США, а у 1970 році – чемпіонкою Європи у командних змаганнях зі стрільби з лука, що проходили в тодішній Чехословаччині.

Тетяна Образцова була першою майстринею спорту міжнародного класу зі стрільби з лука в СРСР і першою чемпіонкою СРСР – у 1963 році. У складі жіночої команди зі стрільби з лука спортсменка неодноразово встановлювала рекорд, один із них –Європи. Також була членкинею збірної СРСР і УРСР зі стрільби з лука.

Лучниця до 2020 році працювала у львівському фаховому коледжі спорту. Серед її вихованців – більше 50 майстрів спорту та учасники Олімпійських ігор.