У Львові чоловік напав на бригаду медиків швидкої допомоги. Після нападу він намагався вистрибнути у вікно.

Як повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 31 липня о 20:12 бригада №147 виїхала на допомогу до пацієнта з травмою голови та проникаючим пораненням черевної порожнини. Коли медики намагалися надати йому допомогу, чоловік накинувся на бригаду та наніс удар у обличчя фельдшеру.

Після цього чоловік намагався скоїти суїцид та вистрибнути з вікна третього поверху. Однак медикам вдалось надати йому медичну допомогу. У фельдшера діагностували забої обличчя.

Як уточнила ZAXID.NET прес-секретарка Центру екстреної медицини Тетяна Андрєєва, інцидент трапився у Львові, в одному з будинків на вул. Івана Франка.

На місце викликали поліцію, спільно з якою нападника госпіталізували у 8-му міську клінічну лікарню, де прооперували.