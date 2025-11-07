Вулиця Костя Левицького у Личаківському районі Львова стане доступнішою

На вул. Костя Левицького у Львові у межах національного проєкту «Рух без бар’єрів» облаштують доступний тротуар і велодоріжку. Реалізацію задуму почнуть вже цього року. У перспективі розглядають можливість відкриття вздовж вулиці потічка, який бере початок із парку Погулянка і зараз є каналізований.

Як повідомив у п’ятницю, 7 листопада, голова Личаківської райадміністрації Юрій Лукашевський, проєкт реконтрукції на вул. Левицького планують реалізувати у два етапи. Нещодавно головний архітектор проєкту Андрій Чайко представив бачення команди ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Перший етап втілять вже цього року. Відремонтують тротуар на відрізку від вул. Тершаковців до будинку №67.

Ключові зміни:

заміна масивних плит, які ускладнюють рух людям з інвалідністю, зокрема на кріслах колісних;

облаштування заїздів у рівень із тротуаром.

облаштування 7 безбар'єрних входів до комерційних закладів в рамках ініціативи Rump Up (фінансується коштом благодійника з Ісландії).

«Ця ділянка має стати зручною пішохідною ланкою, що поєднає Військовий госпіталь, стоматологічне відділення госпіталю та Личаківську районну адміністрацію (ЦНАП, пенсійний фонд, міський відділ соцзахисту) на Левицького, 67. Роботи плануємо розпочати вже наступного тижня», – розповів Юрій Лукашевський.

Проєкт передбачає капітальний ремонт троруару та облаштування велодоріжки (фото ЛМР)

Другий етап змін на вул. Левицького втілюватимуть у 2026 році. Передбачається облаштування велодоріжки та оновлення тротуару на непарній стороні до вул. Студентської.

«Вул. Левицького – є складовою частиною веломаршруту від парку Погулянка (вул. Шафарика, вул. Пасічна) до центру міста. Тож велоінфраструктура тут є важливою. І не потребує надмірних капіталовкладень, адже йде мова про прокладення велодоріжки вздовж газону без зміни геометрії існуючої дороги чи заміни мереж. В рамках проєкту планується облаштувати кілька додаткових пішохідних переходів вздовж вулиці. Що сприятиме безпеці та комфорту пішоходів», – додав голова Личаківської РА.

Також проєктанти врахували можливість у перспективі відкриття вздовж вулиці потічка, який бере початок із парку Погулянка і зараз є каналізований.