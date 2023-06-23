Олег Шевченко став одним із героїв фільму

У суботу, 24 червня, у Львові пройде прем’єра кіноальманаху з шести документальних фільмів «Міста та їхні герої». Для цього проекту в шести містах України, постраждалих від повномасштабного російського вторгнення, – Харкові, Миколаєві, Чернігові, Охтирці, Баштанці та Іванкові – обрали свого героя для документального фільму про місто. Режисерами стрічок стали Ольга Гібелінда та Андрій Литвиненко.

Кожен фільм розкриває свою сторінку волонтерства, дієвості та любові до власної країни від українців. Так, у Миколаєві своєю історією ділиться підприємець-пивовар Дмитро Волощенко, який став одним з найвідоміших волонтерів у місті. Про творчий бойовий дух Харкова розповідає акторка театру ляльок Олена Озерова, яка з самого початку повномасштабного вторгнення поміняла свою затишну квартиру на приміщення Театру ляльок, який перетворився на гуманітарний центр.

Про те, як сто баштанців змогли змінити хід бойових подій всієї війни на південному напрямку у свій період часу, ділиться міський голова Баштанки Олександр Береговий. Ще один герой проекту – Геннадій Попенко, який до 2022 року був актором та ведучим, а після того, як пережив із сім’єю окупацію Іванкова, став бійцем тероборони та активним учасником життя громади.

Фільм про Чернігів супроводжується коментарями приватного охоронця Артема Ракітіна, який волею долі став провідником для десятків тисяч людей, які прагнули виїхати з Чернігова під час облоги та активних бойових дій в передмісті. Історія маленької Охтирки, яка стала кісткою в горлі завдяки зусиллям ЗСУ та громади міста, ілюструється розповідями Павла Ігнатченка – звукорежисера, активіста вуличних культур, який перетворив свою студію на пошивочний цех з виробництва військових аптечок.

Ще однією частиною проекту «Міста та їхні герої» є тематична фотовиставка зі світлинами міст та їхніх мешканців. У Львові фотовиставку «Міста та їхні герої» можна побачити на північній стороні Площі Ринок. Тут у відкритому доступі світлини, зроблені у різних містах України, постраждалих від російського вторгнення. Зокрема, це пейзажі міст та світлини окремих об’єктів, а також фото мешканців міст, які відіграли важливу роль у захисті свого краю від російських загарбників.

На виставці представлені роботи провідних українських фотографів, серед яких, зокрема, Владислав Содель, Валентин Кузан, Арсеній Герасименко, Роман Пашковський, Олег Тоцький, Ігор Тишенко. Саме вони з початку повномасштабного вторгнення закарбовують у світлинах українські міста та їхніх героїв, показуючи через фото українців такими, якими вони є, – стійкими, справжніми, героїчними. Фотовиставка у Львові діятиме до 24 червня.

Прем’єра фільму «Міста та їхні герої» пройде у Львові 24 червня у !FESTrepublic. Початок о 16:00. Вхід вільний, за обов’язковою попередньою реєстрацією. Більше про «Міста та їхні герої» можна дізнатись на сайті проекту та на сторінках у соцмережах.